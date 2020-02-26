В Саудовской Аравии создадут женскую футбольную лигу

Принц королевской династии Саудовской Аравии Халед бин Аль-Валид бин Талала рассказал, что в стране создадут женскую футбольную лигу.

— Запуск женской футбольной лиги Саудовской Аравии – это еще один важный шаг вперед для будущего нашей страны, нашего здоровья, нашей молодежи и амбиций, чтобы каждый спортсмен был признан и воспитанный в полной мере, – отметил бин Талала.

Призовой фонд первого в истории женского футбольного чемпионата Саудовской Аравии составит около $133 тыс. Большинство игр планируется в первом сезоне провести в Эр-Рияде, Джидде и Эд-Даммаме.

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Стоит отметить, что еще недавно женщинам в Саудовской Аравии было запрещено заниматься публичным спортом, но ситуация начала меняться из-за давления на страну различных мировых организаций.

Ранее в Саудовской Аравии разрешили женщинам самостоятельно путешествовать.