Хакер взломал электронную почту Гвардиолы и требовал €120 тыс.

Полиция Манчестера арестовала мужчину по подозрению во взломе электронной почты главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы.

30-летний подозреваемый хакер рассказал, что работал в IT-компании, которая сотрудничала с горожанами в течение двух лет. Человек в июле 2017 года с личного смартфона зашел на электронную почту каталонца и переслал все письма и файлы на зашифрованную почту в сервисе ProtonMail.

— Это было самое простое из того, что я когда-либо делал, – рассказал айтишник.

Мужчина признался, что получил номера и электронки всех игроков клуба. Также он владеет информацией о возможных трансферах Сити. В частности, клуб вел переговоры с защитником Аякса Маттейсом де Лигтом, который перешел в Ювентус, и футболистом Боруссии Дортмунд Сократисом Папастатапулосом, который оказался на Эмирейтс.

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Злоумышленник заявил, что Гвардиола сам того не понимая загрузил на свой почтовый аккаунт все контакты из телефонной книги.

Айтишник требовал от тренера €120 тыс., которые должны были быть оплачены в криптовалюте.

На время расследования дела полиция отпустила подозреваемого под подписку о невыезде.

Напомним, Манчестер Сити подал апелляцию в CAS на решение УЕФА о дисквалификации.