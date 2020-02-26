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Факты / Спорт

Реал в меньшинстве уступил Манчестер Сити на Бернабеу

Реал Мадрид принимал Манчестер Сити в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу и завершилась минимальной победой гостей со счетом 2:1.

В первом тайме наставнику горожан пришлось провести вынужденную замену после того, как травмировался Ляпорт. Заменил француза Фернандиньо. Хорошие моменты, чтобы открыть счет в игре, имели Жезус, Де Брюйне и Бензема.

После перерыва, на 60-й минуте, распечатать ворота гостей удалось Иско, которому ассистировал Винисус Жуниор. Галактикос сравняли на 78-й минуте усилиями Габриэла Жезуса, который пробил в левый угол ворот.

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Победу для Сити вырвал Кевин де Брюйне, который переиграл Куртуа. А доигрывали хозяева в меньшинстве после того, как капитан Реала Серхио Рамос за четыре минуты к основному времени заработал прямую красную карточку.

Ответный матч команд состоится 17 марта в Манчестере на стадионе Этихад.

Напомним, в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов английский Челси принимал дома мюнхенскую Баварию. Встреча прошла на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне и завершилась со счетом 0:3.

Фото: Dreamstime

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