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Факты / Спорт

Финал Лиги Европы-2020: стартовала продажа билетов

Стартует продажа билетов на финальный матч Лиги Евро-2020/21, который пройдет в польском Гданьске. Финал состоится 27 мая 2020 года на стадионе PGE Arena Gdansk, который вмещает 39,5 тыс. зрителей.

Для широкой аудитории будет выделено 10 тыс. билетов. Еще 20 тыс. тикетов предназначены болельщикам финалистов (по 10 тыс. на каждую команду).

Продажа билетов стартует сегодня, 28 февраля, с 15.00 по киевскому времени и продлится до 15.00 12 марта.

На финальную игру УЕФА установил следующую стоимость билетов:

  • Категория 4: €40
  • Категория 3: €65
  • Категория 2: €90
  • Категория 1: €130

Билеты для людей с инвалидностью: €40 (билет по цене категории 4 и бесплатный билет для сопровождающего лица).

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Часть билетов для нейтральных болельщиков будет продаваться в рамках стратегии Fans First. “Гибкие” билеты Flexi-Final предназначены для фанатов, которые хотят посетить финал, только если в нем сыграет их команда.

Одно физическое лицо может подать заявку на четыре билета. Билеты будут персонализированные, каждый претендент должен предоставить личные данные на билетном портале. До конца марта всех оповестят об успехе заявок в письме на электронную почту.

Напомним, Шахтер прошел Бенфику по сумме двух матчей и сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.

Источник: УЕФА

Фото: Dreamstime

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