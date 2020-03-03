МОК не планирует переносить Олимпийские игры в Токио

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) выразил уверенность в том, что переносить Олимпийские игры в Токио нет необходимости.

МОК продолжает сотрудничать с оргкомитетом Игр, властями Японии и Всемирной организацией здравоохранения с целью принять все необходимые меры безопасности.

— Комитет призывает всех спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм в Токио-2020. МОК продолжит оказывать поддержку спортсменам, предоставляя им новую информацию и разработки, – говорится в заявлении МОК.

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Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что летние Олимпийские игры в Токио могут отсрочить до конца 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса. С соответствующим заявлением выступила член Палаты советников Японии и президент конькобежного спорта страны Сейко Хасимото.

Источник: IOC