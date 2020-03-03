Летние Олимпийские игры в Токио могут отложить до конца 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса.

С таким заявлением выступила президент конькобежного спорта Японии и член Палаты советников Японии Сейко Хасимото. По ее словам, в организационного комитета Игр и МОК есть договоренность, которая позволяет провести соревнования позже запланированных дат.

— Контракт предусматривает проведение Игр в 2020 году. Это можно трактовать также как отсрочку, – сказала Хасимото.

По запланированному графику Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа. Согласно договору, право отменить Олимпиаду имеет только Международный олимпийский комитет.

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Любой перенос Игр будет очень дорогостоящим. Известно, что бюджет будущей Олимпиады составляет $12,51 млрд. При этом правительство Японии потратило $1,112 млрд для строительства олимпийского стадиона.

— Мы делаем все возможное для того, чтобы Игры прошли в запланированные сроки, – добавила Хасимото.

Тестовые мероприятия Игр были отменены в Японии на фоне вспышки коронавируса. Японская национальная вещательная организация NHK заявила во вторник, что число заразившихся Covid-19 в стране достигло 980 человек, включая 706 – на круизном лайнере Diamond Princess.

Напомним, в Формуле-1 могут отложить старт сезона до мая из-за коронавируса.