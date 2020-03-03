В Амстердаме состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2020/21. В нем приняли участие 55 национальных сборных.

Сборная Украины сыграет в главном дивизионе турнира – Лиги А. Сине-желтые попали в корзину №3 вместе с командами Боснии и Герцеговины, Дании и Швеции. С этими командами подопечным Шевченко не суждено было сыграть в одной группе с самого начала.

По итогам жеребьевки Украины в соперники выпали команды Германии, Испании и Швейцарии.

Результаты жеребьевки Лиги наций-2020/21:

Лига А

Группа 1 : Польша, Босния и Герцеговина, Италия, Нидерланды

: Польша, Босния и Герцеговина, Италия, Нидерланды Группа 2 : Исландия, Дания, Бельгия, Англия

: Исландия, Дания, Бельгия, Англия Группа 3 : Хорватия, Швеция, Франция, Португалия

: Хорватия, Швеция, Франция, Португалия Группа 4: Германия, Украина, Испания, Швейцария

Лига B

Группа 1 : Румыния, Северная Ирландия, Норвегия, Австрия

: Румыния, Северная Ирландия, Норвегия, Австрия Группа 2 : Израиль, Словакия, Шотландия, Чехия

: Израиль, Словакия, Шотландия, Чехия Группа 3 : Венгрия, Турция, Сербия, Россия

: Венгрия, Турция, Сербия, Россия Группа 4: Болгария, Ирландия, Финляндия, Уэльс

Лига C

Группа 1 : Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория

: Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория Группа 2 : Армения, Эстония, Северная Македония, Грузия

: Армения, Эстония, Северная Македония, Грузия Группа 3 : Молдова, Словения, Косово, Греция

: Молдова, Словения, Косово, Греция Группа 4: Казахстан, Литва, Беларусь, Албания

Лига D

Группа 1 : Мальта, Андорра, Латвия, Фарерские острова

: Мальта, Андорра, Латвия, Фарерские острова Группа 2: Сан-Марино, Лихтенштейн, Гибралтар

Матчи первого тура соревнований пройдут с 3 по 5 сентября 2020 года. Заключительный 6-й тур сыграют с 15 по 17 ноября 2020 года. Финальная стадия турнира пройдет 2, 3 и 6 июня 2021 года.

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Напомним, сборная Украины сыграет с тремя сборными в рамках подготовки к Евро-2020. Все три матча пройдут в Украине.