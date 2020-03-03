В Амстердаме состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2020/21. В нем приняли участие 55 национальных сборных.
Сборная Украины сыграет в главном дивизионе турнира – Лиги А. Сине-желтые попали в корзину №3 вместе с командами Боснии и Герцеговины, Дании и Швеции. С этими командами подопечным Шевченко не суждено было сыграть в одной группе с самого начала.
По итогам жеребьевки Украины в соперники выпали команды Германии, Испании и Швейцарии.
Результаты жеребьевки Лиги наций-2020/21:
Лига А
- Группа 1: Польша, Босния и Герцеговина, Италия, Нидерланды
- Группа 2: Исландия, Дания, Бельгия, Англия
- Группа 3: Хорватия, Швеция, Франция, Португалия
- Группа 4: Германия, Украина, Испания, Швейцария
Лига B
- Группа 1: Румыния, Северная Ирландия, Норвегия, Австрия
- Группа 2: Израиль, Словакия, Шотландия, Чехия
- Группа 3: Венгрия, Турция, Сербия, Россия
- Группа 4: Болгария, Ирландия, Финляндия, Уэльс
Лига C
- Группа 1: Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория
- Группа 2: Армения, Эстония, Северная Македония, Грузия
- Группа 3: Молдова, Словения, Косово, Греция
- Группа 4: Казахстан, Литва, Беларусь, Албания
Лига D
- Группа 1: Мальта, Андорра, Латвия, Фарерские острова
- Группа 2: Сан-Марино, Лихтенштейн, Гибралтар
Матчи первого тура соревнований пройдут с 3 по 5 сентября 2020 года. Заключительный 6-й тур сыграют с 15 по 17 ноября 2020 года. Финальная стадия турнира пройдет 2, 3 и 6 июня 2021 года.
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Напомним, сборная Украины сыграет с тремя сборными в рамках подготовки к Евро-2020. Все три матча пройдут в Украине.