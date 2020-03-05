Платформа Ticketgum.com, которая занимается продажей билетов на спортивные события, составила рейтинг футболистов, с которыми хотели бы заняться сексом поклонницы футбола.
Возглавил список экс-капитан сборной Англии и бывший игрок Манчестер Юнайтед 44-летний Дэвид Бекхэм. За него отдали свои голоса 21,2% опрошенных женщин. Вслед за Бекхэмом расположился голкипер Тоттенхэм Хотспур Пауло Гассанига. За него проголосовали 15% респонденток.
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Замыкает тройку лидеров хавбек лондонского Челси Рубен Лофутс-Чик. 24-летний англичанин набрал 13,75% голосов.
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В топ-5 попали также полузащитник Эвертона Андер Гомеш (11,25%) и атакующий хавбек мадридского Реала Марко Асенсио (8,75%).
Французский футболист Челси Оливье Жиру и защитник Барселоны Жерар Пике. Оба получили по 7,5% голосов и разделили между собой шестую и седьмую позицию соответственно.
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А вот звезда туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду (6,25%) оказался лишь на восьмой строчке, следом за ним расположился форвард Барселоны Лионель Месси (5%).
Замыкает топ-10 рейтинга капитан сборной Испании и мадридского Реала Серхио Рамос – 3,75% голосов.
Факты ICTV запустили опрос и предлагают проголосовать за того, кого вы представляете в своих сексуальных фанатазиях.