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Факты / Спорт

Из-за коронавируса: в АПЛ запретили рукопожатие перед матчами

Из-за коронавируса футболисты в английской премьер-лиге не будут пожимать друг другу руки перед матчами.

– Начиная с этих выходных, между игроками и официальными лицами матча не будет честного рукопожатия в Премьер-лиге, пока не будет получено дополнительное уведомление на основании медицинской консультации, – отмечают на сайте АПЛ.

Коронавирус распространяется через капли из носа и рта и может передаваться через рукопожатия.

Читайте: Клуб АПЛ запретил рукопожатие на тренировочной базе из-за коронавируса

Так, после выхода на поле, команды будут выстраиваться в линию в сопровождении музыки чемпионата.

Затем игроки команды-хозяина пройдут мимо своих соперников, не пожав им руки.

Источник: Premier League

Фото: Getty Images

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