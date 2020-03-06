Из-за коронавируса: в АПЛ запретили рукопожатие перед матчами

Из-за коронавируса футболисты в английской премьер-лиге не будут пожимать друг другу руки перед матчами.

– Начиная с этих выходных, между игроками и официальными лицами матча не будет честного рукопожатия в Премьер-лиге, пока не будет получено дополнительное уведомление на основании медицинской консультации, – отмечают на сайте АПЛ.

Коронавирус распространяется через капли из носа и рта и может передаваться через рукопожатия.

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Так, после выхода на поле, команды будут выстраиваться в линию в сопровождении музыки чемпионата.

Затем игроки команды-хозяина пройдут мимо своих соперников, не пожав им руки.

Ранее Факты ICTV рассказывали, что делегация болгарского Лудогорца на матч с Интером приехала в защитных масках и перчатках.

Источник: Premier League