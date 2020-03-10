Матч Вольфсбург — Шахтер пройдет без болельщиков

Матч Вольфсбург – Шахтер в рамках первой игры 1/8 финала Лиги Европы-2019/20 пройдет без болельщиков.

Причиной такого решения стало распространение коронавируса по территории Германии. Соответствующее решение было принято городским советом и футбольным клубом.

Читайте: Матч Польша — Украина пройдет без зрителей

Встреча волков и горняков пройдет на Фольксваген Арена в четверг, 12 марта. Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

— Мы сожалеем о соответствующем решении, но хотим действовать максимально тщательно и в интересах всех, – заявил исполнительный директор ФК Вольфсбург Тим Шумахер.

Также в клубе заявили, что вскоре вернут деньги за приобретенные ранее билеты на эту игру.

Таким образом, сразу шесть поединков 1/8 финала Лиги Европы пройдут при пустых трибунах. Это касается следующих матчей: Копенгаген – Истанбул Башакшехир, Базель – Айнтрахт Франкфурт, Севилья – Рома, Олимпиакос – Вулверхэмптон, Хетафе – Интер.

Также три ответных матча в Лиге чемпионов сыграют без зрителей (Барселона – Наполи, ПСЖ – Боруссия Дортмунд, Валенсия – Аталанта).

Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и календарем матчей Лиги Европы-2019/20.

Источник: VFL Wolfsburg