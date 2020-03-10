Матч Польша — Украина пройдет без зрителей

Товарищеская игра между сборными Польши и Украины на Силезском стадионе пройдет без зрителей из-за вспышки коронавируса.
Об этом сообщил генеральный секретарь Польского футбольного союза Мачей Савицкий на своей странице в Twitter.
— Матчи Польша – Финляндия во Вроцлаве и Польша – Украина в Хожуве пройдут без зрителей и будут транслироваться по телевидению, – написал Савицкий.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что все массовые мероприятия на территории Польши отменили из-за распространения коронавируса в Европе.
Mecze POL-FIN we Wrocławiu i POL-UKR w Chorzowie odbędą się bez udziału publiczności i będą transmitowane w telewizji ( TVP1 ).
— Maciej Sawicki (@Maciej_Sawicki) March 10, 2020
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Матч Польша – Украина состоится 31 марта в Хожуве.
Ранее стало известно, что сборная Украины против Франции на Сен-Дени также сыграет на пустом Стад де Франс.
Источник: Maciej Sawicki