Матч Польша — Украина пройдет без зрителей

Товарищеская игра между сборными Польши и Украины на Силезском стадионе пройдет без зрителей из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщил генеральный секретарь Польского футбольного союза Мачей Савицкий на своей странице в Twitter.

— Матчи Польша – Финляндия во Вроцлаве и Польша – Украина в Хожуве пройдут без зрителей и будут транслироваться по телевидению, – написал Савицкий.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что все массовые мероприятия на территории Польши отменили из-за распространения коронавируса в Европе.

Mecze POL-FIN we Wrocławiu i POL-UKR w Chorzowie odbędą się bez udziału publiczności i będą transmitowane w telewizji ( TVP1 ). — Maciej Sawicki (@Maciej_Sawicki) March 10, 2020



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Матч Польша – Украина состоится 31 марта в Хожуве.

Ранее стало известно, что сборная Украины против Франции на Сен-Дени также сыграет на пустом Стад де Франс.

Источник: Maciej Sawicki