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Факты / Спорт

Бывшая девушка и мать троих детей Мэйвезера найдена мертвой

Бывшая девушка Флойда Мэйвезера и мать троих его детей Джози Харрис найдена мертвой в собственной машине в США. Ей было 40 лет.

По данным СМИ, полиция не считает, что женщину убили. Тело Харрис было обнаружено в понедельник вечером после звонка в полицию.

Читайте: Украинского шахматиста, сыгравшего за Россию, нашли мертвым вместе с девушкой

Мейвезер находился в отношениях с погибшей в течение 15 лет. Боксер отсидел два месяца в тюрьме, когда в 2010 году был осужден за насилие в семье против Харрис.

Напомним, в Лос-Анджелесе грабители застрелили известного рэпера Попа Смоука.

Источник: TMZ

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