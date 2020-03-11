Бывшая девушка и мать троих детей Мэйвезера найдена мертвой

Бывшая девушка Флойда Мэйвезера и мать троих его детей Джози Харрис найдена мертвой в собственной машине в США. Ей было 40 лет.
По данным СМИ, полиция не считает, что женщину убили. Тело Харрис было обнаружено в понедельник вечером после звонка в полицию.
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Мейвезер находился в отношениях с погибшей в течение 15 лет. Боксер отсидел два месяца в тюрьме, когда в 2010 году был осужден за насилие в семье против Харрис.
Напомним, в Лос-Анджелесе грабители застрелили известного рэпера Попа Смоука.
Источник: TMZ
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