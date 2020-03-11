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Факти / Спорт

Колишню дівчину і мати трьох дітей Мейвезера знайшли мертвою

Колишню дівчину Флойда Мейвезера і мати трьох його дітей Джозі Гарріс знайшли мертвою у власній машині у США. Їй було 40 років.

За даними ЗМІ, поліція не вважає, що жінку вбили. Тіло Гарріс виявили у понеділок увечері після дзвінка до поліції.

Читайте: Український шахіст, який зіграв за Росію, знайдений мертвим разом з дівчиною

Мейвезер перебував у стосунках із загиблою протягом 15 років. Боксер відсидів два місяці у в’язниці, коли в 2010 році був засуджений за насильство у сім’ї проти Гарріс.

Нагадаємо, у Лос-Анджелесі грабіжники застрелили відомого репера Попа Смоука.

Джерело: TMZ

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