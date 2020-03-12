Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус.
Положительный результат теста пришел 12 марта. Пресс-служба канониров сообщает, что все игроки и персонал клуба, которые контактировали с испанским наставником будут отправлены на карантин. Это означает, что все футболисты и тренерский штаб проведут на карантине не менее 14 дней.
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Также сообщается, что академию Хейл-Энд временно закроют из соображений безопасности.
В клубе надеются, что сотрудники клуба, которые не имели тесного контакта с Артетой вернутся к работе в ближайшее время.
Ранее у трех игроков Лестера обнаружили симптомы коронавируса. Об этом сообщил главный тренер команды Брендан Роджерс.
Источник: Arsenal