Первый раунд переговоров США и Ирана завершился: стороны заявили о прогрессе
- Первый раунд переговоров США и Ирана в Швейцарии завершен.
- Стороны заявили о прогрессе и конструктивной атмосфере.
- Создан Комитет высокого уровня для сопровождения переговоров.
В Швейцарии завершился первый раунд переговоров между США и Ираном относительно будущей ядерной сделки и урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.
О результатах переговоров сообщили в МИД Пакистана.
Первый раунд переговоров США и Ирана: что известно
Встреча состоялась в Швейцарии и стала продолжением контактов между Вашингтоном и Тегераном относительно новой рамки отношений после последнего обострения.
По итогам переговоров стороны заявили, что встреча прошла в “позитивной и конструктивной атмосфере”.
Одним из главных решений стало создание Комитета высокого уровня, который будет координировать политическое сопровождение переговорного процесса. Главные переговорщики будут регулярно отчитываться перед комитетом и возглавлять отдельные рабочие группы.
Предполагается, что отдельно будут работать направления по:
- ядерной программе Ирана;
- санкционной политике;
- механизму мониторинга и урегулирования споров;
- реализации будущего рамочного соглашения.
Также стороны согласовали дорожную карту для подготовки окончательного соглашения в течение следующих 60 дней.
Технические переговоры продолжатся в Швейцарии уже в ближайшие дни.
Отдельно США и Иран договорились создать координационный механизм по деэскалации ситуации в Ливане.
Что заявили в Иране после переговоров
После завершения первого раунда глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил о первых результатах переговорного процесса.
По его словам, иранская сторона рассчитывает на запуск масштабной программы экономического восстановления страны.
Также Арагчи сообщил, что санкционные ограничения по экспорту иранской нефти якобы были смягчены, а часть замороженных за рубежом активов Ирана — разблокирована.
В то же время детали этих договоренностей официально не обнародовались.
— Усилия Пакистана и Катара привели к значительному прогрессу. Были сняты ограничения на экспорт нефти и открыт путь к масштабному плану реконструкции и развития Ирана, — заявил Арагчи.
Отдельно он назвал создание механизма деэскалации в Ливане “первым настоящим испытанием” договоренностей.
Переговоры между США и Ираном в Швейцарии стартовали 21 июня после нескольких дней неопределенности и риска срыва встречи.
Еще накануне американские и международные медиа сообщали, что подготовка к переговорам проходила сложно. В частности, вице-президент США Джей Ди Вэнс отложил поездку в Швейцарию, а Белый дом признавал, что логистика и согласование контактов с Тегераном остаются непредсказуемыми.
В Швейцарии даже подтверждали отмену предварительно запланированных контактов в Бургенштоке, а иранская сторона заявляла, что не видит оснований продолжать диалог без признаков выполнения Вашингтоном предыдущих договоренностей.
Впрочем, в конце концов сторонам удалось договориться о проведении встречи при посредничестве Катара и Пакистана.