В Швейцарии завершился первый раунд переговоров между США и Ираном относительно будущей ядерной сделки и урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

О результатах переговоров сообщили в МИД Пакистана.

Первый раунд переговоров США и Ирана: что известно

Встреча состоялась в Швейцарии и стала продолжением контактов между Вашингтоном и Тегераном относительно новой рамки отношений после последнего обострения.

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По итогам переговоров стороны заявили, что встреча прошла в “позитивной и конструктивной атмосфере”.

Одним из главных решений стало создание Комитета высокого уровня, который будет координировать политическое сопровождение переговорного процесса. Главные переговорщики будут регулярно отчитываться перед комитетом и возглавлять отдельные рабочие группы.

Предполагается, что отдельно будут работать направления по:

ядерной программе Ирана;

санкционной политике;

механизму мониторинга и урегулирования споров;

реализации будущего рамочного соглашения.

Также стороны согласовали дорожную карту для подготовки окончательного соглашения в течение следующих 60 дней.

Технические переговоры продолжатся в Швейцарии уже в ближайшие дни.

Отдельно США и Иран договорились создать координационный механизм по деэскалации ситуации в Ливане.

Что заявили в Иране после переговоров

После завершения первого раунда глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил о первых результатах переговорного процесса.

По его словам, иранская сторона рассчитывает на запуск масштабной программы экономического восстановления страны.

Также Арагчи сообщил, что санкционные ограничения по экспорту иранской нефти якобы были смягчены, а часть замороженных за рубежом активов Ирана — разблокирована.

В то же время детали этих договоренностей официально не обнародовались.

— Усилия Пакистана и Катара привели к значительному прогрессу. Были сняты ограничения на экспорт нефти и открыт путь к масштабному плану реконструкции и развития Ирана, — заявил Арагчи.

Отдельно он назвал создание механизма деэскалации в Ливане “первым настоящим испытанием” договоренностей.

Переговоры между США и Ираном в Швейцарии стартовали 21 июня после нескольких дней неопределенности и риска срыва встречи.

Еще накануне американские и международные медиа сообщали, что подготовка к переговорам проходила сложно. В частности, вице-президент США Джей Ди Вэнс отложил поездку в Швейцарию, а Белый дом признавал, что логистика и согласование контактов с Тегераном остаются непредсказуемыми.

В Швейцарии даже подтверждали отмену предварительно запланированных контактов в Бургенштоке, а иранская сторона заявляла, что не видит оснований продолжать диалог без признаков выполнения Вашингтоном предыдущих договоренностей.

Впрочем, в конце концов сторонам удалось договориться о проведении встречи при посредничестве Катара и Пакистана.

Источник : CNN

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