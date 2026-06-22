Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг теннисисток по состоянию на 22 июня 2026 года.

Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, второй идет казашка Елена Рыбакина, а третьей – полька Ига Свентек.

В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся семь украинок.

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Рейтинг WTA – на каких местах украинки

Первой ракеткой Украины по-прежнему является Элина Свитолина, занимающая восьмое место. Марта Костюк потеряла одну позицию, опустившись на 13-е место.

Из топ-50 выпала Даяна Ястремская, но туда поднялась другая украинка – Александра Олейникова. Также улучшили свои позиции Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина.

  • 8. (8). Элина Свитолина — 4 423 очка;
  • 13. (12). Марта Костюк – 3 157 очков;
  • 49. (51). Александра Олейникова – 1 114 очков;
  • 55. (50) Юлия Стародубцева – 1 077 очков;
  • 66. (50). Даяна Ястремская – 1 017 очков;
  • 70. (71). Ангелина Калинина – 978 очков;
  • 78. (75). Дарья Снигур – 928 очков;
  • 144. (145) Вероника Подрез – 530 очков.

Рейтинг WTA от 22 июня 2026 года

В первой десятке обновленного рейтинга WTA произошло одно изменение: чешка Линда Носкова сместила с десятой позиции свою соотечественницу Каролину Мухову.

  1. (1). Арина Соболенко – 9 090 очков;
  2. (2). Елена Рыбакина (Казахстан) – 8 143 очка;
  3. (3). Ига Свентек (Польша) – 6 733 очка;
  4. (4). Джессика Пегула (США) – 6 380 очков;
  5. (5). Мирра Андреева – 5 751 очко;
  6. (6). Аманда Анисимова (США) – 5 523 очка;
  7. (7). Коко Гауфф (США) – 4 879 очков;
  8. (8). Элина Свитолина (Украина) – 4 423 очка;
  9. (9). Виктория Мбоко (Канада) – 3 670 очков;
  10. (13) Линда Носкова (Чехия) – 3 489 очков.

На этой неделе состоится турнир серии WTA 500 в Бад-Гомбурге, где заявлена Элина Свитолина. Также состоится турнир WTA 250 в Истборне, где должны выступить Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.

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