Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг теннисисток по состоянию на 22 июня 2026 года.

Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, второй идет казашка Елена Рыбакина, а третьей – полька Ига Свентек.

В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся семь украинок.

Сейчас смотрят

Рейтинг WTA – на каких местах украинки

Первой ракеткой Украины по-прежнему является Элина Свитолина, занимающая восьмое место. Марта Костюк потеряла одну позицию, опустившись на 13-е место.

Из топ-50 выпала Даяна Ястремская, но туда поднялась другая украинка – Александра Олейникова. Также улучшили свои позиции Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина.

8. (8). Элина Свитолина — 4 423 очка;

13. (12). Марта Костюк – 3 157 очков;

49. (51). Александра Олейникова – 1 114 очков;

55. (50) Юлия Стародубцева – 1 077 очков;

66. (50). Даяна Ястремская – 1 017 очков;

70. (71). Ангелина Калинина – 978 очков;

78. (75). Дарья Снигур – 928 очков;

144. (145) Вероника Подрез – 530 очков.

Рейтинг WTA от 22 июня 2026 года

В первой десятке обновленного рейтинга WTA произошло одно изменение: чешка Линда Носкова сместила с десятой позиции свою соотечественницу Каролину Мухову.

(1). Арина Соболенко – 9 090 очков; (2). Елена Рыбакина (Казахстан) – 8 143 очка; (3). Ига Свентек (Польша) – 6 733 очка; (4). Джессика Пегула (США) – 6 380 очков; (5). Мирра Андреева – 5 751 очко; (6). Аманда Анисимова (США) – 5 523 очка; (7). Коко Гауфф (США) – 4 879 очков; (8). Элина Свитолина (Украина) – 4 423 очка; (9). Виктория Мбоко (Канада) – 3 670 очков; (13) Линда Носкова (Чехия) – 3 489 очков.

На этой неделе состоится турнир серии WTA 500 в Бад-Гомбурге, где заявлена Элина Свитолина. Также состоится турнир WTA 250 в Истборне, где должны выступить Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.