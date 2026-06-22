Рейтинг WTA: Свитолина идет восьмой, Ястремская потеряла 16 позиций
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг теннисисток по состоянию на 22 июня 2026 года.
Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, второй идет казашка Елена Рыбакина, а третьей – полька Ига Свентек.
В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся семь украинок.
Рейтинг WTA – на каких местах украинки
Первой ракеткой Украины по-прежнему является Элина Свитолина, занимающая восьмое место. Марта Костюк потеряла одну позицию, опустившись на 13-е место.
Из топ-50 выпала Даяна Ястремская, но туда поднялась другая украинка – Александра Олейникова. Также улучшили свои позиции Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина.
- 8. (8). Элина Свитолина — 4 423 очка;
- 13. (12). Марта Костюк – 3 157 очков;
- 49. (51). Александра Олейникова – 1 114 очков;
- 55. (50) Юлия Стародубцева – 1 077 очков;
- 66. (50). Даяна Ястремская – 1 017 очков;
- 70. (71). Ангелина Калинина – 978 очков;
- 78. (75). Дарья Снигур – 928 очков;
- 144. (145) Вероника Подрез – 530 очков.
Рейтинг WTA от 22 июня 2026 года
В первой десятке обновленного рейтинга WTA произошло одно изменение: чешка Линда Носкова сместила с десятой позиции свою соотечественницу Каролину Мухову.
- (1). Арина Соболенко – 9 090 очков;
- (2). Елена Рыбакина (Казахстан) – 8 143 очка;
- (3). Ига Свентек (Польша) – 6 733 очка;
- (4). Джессика Пегула (США) – 6 380 очков;
- (5). Мирра Андреева – 5 751 очко;
- (6). Аманда Анисимова (США) – 5 523 очка;
- (7). Коко Гауфф (США) – 4 879 очков;
- (8). Элина Свитолина (Украина) – 4 423 очка;
- (9). Виктория Мбоко (Канада) – 3 670 очков;
- (13) Линда Носкова (Чехия) – 3 489 очков.
На этой неделе состоится турнир серии WTA 500 в Бад-Гомбурге, где заявлена Элина Свитолина. Также состоится турнир WTA 250 в Истборне, где должны выступить Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.