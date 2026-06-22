Голливудская актриса Николь Кидман и кантри-певец Кит Урбан впервые после завершения развода публично упомянули друг друга в соцсетях.

Сначала музыкант поздравил бывшую жену с днем рождения, а уже на следующий день она опубликовала фото Урбана в своей публикации ко Дню отца.

Кит Урбан и Николь Кидман обменялись поздравлениями

Первым публичный шаг сделал Кит Урбан. В субботу, 20 июня, когда Николь Кидман праздновала 59-летие, певец опубликовал в Instagram Stories короткое поздравление.

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— С днем рождения, Николь Мэри! — написал он на сине-фиолетовом фоне, использовав полное имя актрисы.

Сама Кидман в день рождения поделилась с подписчиками снимком, сделанным на природе. В публикации она поблагодарила поклонников за поздравления.

Впрочем, уже на следующий день актриса сделала свою публикацию, которую многие восприняли как ответ на жест бывшего мужа.

По случаю Дня отца Кидман разместила в Instagram-сториз две черно-белые фотографии. На первой она изображена в детстве вместе со своим отцом Энтони Кидманом. На второй — Кит Урбан катает на спине их дочерей, 17-летнюю Сандей Роуз и 15-летнюю Фейт Маргарет.

— Счастливого Дня отца всем папам, — подписала публикацию актриса.

Это первое публичное упоминание Урбана в соцсетях Кидман после их развода.

Что известно о разводе Кидман и Урбана

Николь Кидман и Кит Урбан объявили о расставании в сентябре 2025 года после почти 20 лет брака.

Развод официально завершили в январе 2026 года. Согласно судебным документам, бывшие супруги отказались от взаимных претензий по алиментам и финансовой поддержке.

Также сообщалось, что дочери пары будут проживать с матерью большую часть года, тогда как Урбан будет проводить с ними каждые вторые выходные.

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