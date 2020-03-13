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Факты / Спорт

Усик побрызгал всех антисептиком после битвы взглядов с Чисорой

Украинский боксер Александр Усик и британец Дерек Чисора провели первую дуэль взглядов перед поединком, который запланирован на 23 мая.

Дуэль взглядов прошла в Лондоне, где и должен состоятся бой. Первая официальная встреча спортсменов прошла спокойно. Усик много фотографировался и делал селфи, а Чисора прибыл на ивент в традиционном бафе.

После битвы взглядов украинец побрызгал всех антисептиком.

Ранее промоутер Усика Эдди Хирн заявил, что победитель боя Усик — Чисора в конце года проведет бой против чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

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Вечер бокса с участием украинца и британца должен пройти на O2 Арена в Лондоне.

Напомним, Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе в октябре 2019 года. Тогда он победил Чазза Уизерспуна техническим нокаутом.

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