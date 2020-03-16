Топ-10 футбольных клубов Европы с самыми дорогими составами

Исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал обновленный список европейских футбольных клубов с самыми дорогими составами.
При составлении рейтинга были рассмотрены топ-5 европейских чемпионатов: АПЛ, Примера, Бундеслига, Серия А и Лига 1. При этом у каждого клуба учитывались 20 футболистов с наивысшей трансферной стоимостью.
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Пальму первенства с самым дорогим составом в Европе занял английский Ливерпуль. Общая стоимость футболистов из Мерсисайда составила более €1,4 млрд. В тройку лидеров также вошли Манчестер Сити (более €1,3 млрд) и каталонская Барселона (более €1,1 млрд).
Стоит отметить, что показатели сразу шести клубов превышают €1 млрд.
Топ-10 клубов с самыми дорогими составами:
- 1. Ливерпуль (Англия) — €1,405 млрд
- 2. Манчестер Сити (Англия) — €1,361 млрд
- 3. Барселона (Испания) — €1,17 млрд
- 4. Реал Мадрид (Испания) — €1,1 млрд
- 5. Челси (Англия) — €1,008 млрд
- 6. Манчестер Юнайтед (Англия) — €1,007 млрд
- 7. ПСЖ (Франция) — €979 млн
- 8. Атлетико Мадрид (Испания) — €836 млн
- 9. Тоттенхэм Хотспур (Англия) — €787 млн
- 10. Ювентус (Италия) — €783 млн.
Напомним, из-за вспышки эпидемии коронавируса приостановили розыгрыши топ-5 чемпионатов Европы. В частности, матчи АПЛ должны возобновиться не ранее 4 апреля.
Источник: CIES Football Observatory