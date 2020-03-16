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Факты / Спорт

Топ-10 футбольных клубов Европы с самыми дорогими составами

Исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал обновленный список европейских футбольных клубов с самыми дорогими составами.

При составлении рейтинга были рассмотрены топ-5 европейских чемпионатов: АПЛ, Примера, Бундеслига, Серия А и Лига 1. При этом у каждого клуба учитывались 20 футболистов с наивысшей трансферной стоимостью.

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Пальму первенства с самым дорогим составом в Европе занял английский Ливерпуль. Общая стоимость футболистов из Мерсисайда составила более €1,4 млрд. В тройку лидеров также вошли Манчестер Сити (более €1,3 млрд) и каталонская Барселона (более €1,1 млрд).

Стоит отметить, что показатели сразу шести клубов превышают €1 млрд.

Топ-10 клубов с самыми дорогими составами:

  • 1. Ливерпуль (Англия) — €1,405 млрд
  • 2. Манчестер Сити (Англия) — €1,361 млрд
  • 3. Барселона (Испания) — €1,17 млрд
  • 4. Реал Мадрид (Испания) — €1,1 млрд
  • 5. Челси (Англия) — €1,008 млрд
  • 6. Манчестер Юнайтед (Англия) — €1,007 млрд
  • 7. ПСЖ (Франция) — €979 млн
  • 8. Атлетико Мадрид (Испания) — €836 млн
  • 9. Тоттенхэм Хотспур (Англия) — €787 млн
  • 10. Ювентус (Италия) — €783 млн.

Напомним, из-за вспышки эпидемии коронавируса приостановили розыгрыши топ-5 чемпионатов Европы. В частности, матчи АПЛ должны возобновиться не ранее 4 апреля.

Источник: CIES Football Observatory

Фото: Dreamstime

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