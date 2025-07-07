В России возникла угроза дефицита овощей позднего урожая, посевная кампания которых продолжается сейчас. Критическая ситуация сложилась с семенами моркови, свеклы и картофеля.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Кризис в агропромышленном комплексе РФ

Россияне почти все семена закупали за рубежом, в частности в Нидерландах, откуда поступало 80% импорта. Но с июля 2025 года Россия запретила ввоз семян и саженцев из Нидерландов якобы из-за обнаруженных в них болезней.

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Однако на самом деле этот запрет является частью продовольственной политики РФ, которая пытается создать имидж государства, способного самостоятельно вводить санкции против «недружественных» стран, отмечают в ЦПД.

В РФ нет своего собственного семенного фонда — программа импортозамещения в аграрной сфере потерпела полный крах. На сегодняшний день в России сильно выросли цены на овощи.

Ситуация настолько угрожающая, что в российском правительстве предлагают ввести государственное регулирование цен на овощи борщевого набора, отмечают в ЦПД.

За агрессивную внешнюю политику РФ, ее попытки играть роль глобального геополитического игрока платят все россияне. Эту плату, среди прочего, они видят во все более высоких чеках на базовые продукты питания, — подытоживают в Центре противодействия дезинформации.

Стоит отметить, что по итогам 2024 года урожай картофеля в России резко снизился — на 20%.

По словам главы Минсельхоза Оксаны Лут, в 2024 году собрали 8,6 млн т картофеля, а для обеспечения внутреннего потребления нужно 8 млн т.

Ранее Центр противодействия дезинформации сообщал, что в РФ хотят ввести плату за прокат иностранного кино.

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