От скуки на карантине: английский футболист переспал с сестрой жены

Спортивный психолог Стив Поуп, который работает со многими футболистами английской Премьер-лиги, рассказал, что игроки не знают, чем занять себя во время карантина, и терроризируют его телефонными звонками.

Стив Поуп рассказал, что футболистам, особенно звездным, нужно играть перед толпами зрителей. Им нужен режим, во время которого они постоянно тренируются и готовятся к играм.

Они делают одно и то же каждый день, и без тренировок не могут жить нормальной жизнью. С тех пор, как власти закрыли игроков на карантин, его телефон не переставал звонить.

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Футболисты не знают, чем себя занять. Хотя у игроков АПЛ очень много денег, и, на первый взгляд, им не нужно ни о чем беспокоиться, но им отчаянно не хватает матчей, заполненных стадионов, где они чувствуют себя богами.

Также Поуп рассказал, что один игрок ему позвонил и сказал, что от скуки на карантине переспал с сестрой жены.

Психолог отметил, что многие футболисты ленивы с психологической точки зрения. Те, с кем он уже поговорил, страдают от стресса и депрессии. Некоторые опустошены, потому что не знают не только дату следующего матча, но и то, когда они вернутся к тренировкам со своими партнерами по команде

Стив Поуп работал и работает с футболистами из Манчестер Юнайтед, Бернли, Блэкпула, Рейнджерс, Престона, Флитвуд Таун и Данди. Также с футболистами одного из лондонских клубов.

Напомним, клубы английской Премьер-лиги будут вынуждены выплатить бродкастерам более €300 млн, если сезон АПЛ не доиграют.