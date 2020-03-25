PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Клубы АПЛ попросили CAS немедленно исключить Сити из Лиги чемпионов

Клубы из топ-10 турнирной таблицы АПЛ призвали Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонить апелляцию Манчестер Сити на решение УЕФА.

Совместное письмо в CAS прислали восемь английских клубов из топ-10, кроме Шеффилд Юнайтед и самого Сити.

Читайте: У Манчестер Сити остаются 2 реальных шанса сыграть в ЛЧ-2020/21, несмотря на бан

Также известно, что отдельные письма отправили Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Челси и Арсенал.

Горожане получили двухлетнюю дисквалификацию на участие в еврокубках под эгидой УЕФА за нарушение правил финансового фэйр-плей. В ответ Манчестер Сити подал апелляцию на решение организации.

Из-за ситуации с коронавирусом рассмотрение этого дела затягивается, но конкуренты Сити в борьбе за попадание в Лигу чемпионов и Лигу Европы призвали CAS отказать клубу.

Источник: Daily Mail

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка