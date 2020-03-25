Клубы АПЛ попросили CAS немедленно исключить Сити из Лиги чемпионов

Клубы из топ-10 турнирной таблицы АПЛ призвали Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонить апелляцию Манчестер Сити на решение УЕФА.

Совместное письмо в CAS прислали восемь английских клубов из топ-10, кроме Шеффилд Юнайтед и самого Сити.

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Также известно, что отдельные письма отправили Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Челси и Арсенал.

Горожане получили двухлетнюю дисквалификацию на участие в еврокубках под эгидой УЕФА за нарушение правил финансового фэйр-плей. В ответ Манчестер Сити подал апелляцию на решение организации.

Из-за ситуации с коронавирусом рассмотрение этого дела затягивается, но конкуренты Сити в борьбе за попадание в Лигу чемпионов и Лигу Европы призвали CAS отказать клубу.