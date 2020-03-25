Клубы АПЛ попросили CAS немедленно исключить Сити из Лиги чемпионов

Клубы из топ-10 турнирной таблицы АПЛ призвали Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонить апелляцию Манчестер Сити на решение УЕФА.
Совместное письмо в CAS прислали восемь английских клубов из топ-10, кроме Шеффилд Юнайтед и самого Сити.
Читайте: У Манчестер Сити остаются 2 реальных шанса сыграть в ЛЧ-2020/21, несмотря на бан
Также известно, что отдельные письма отправили Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Челси и Арсенал.
Горожане получили двухлетнюю дисквалификацию на участие в еврокубках под эгидой УЕФА за нарушение правил финансового фэйр-плей. В ответ Манчестер Сити подал апелляцию на решение организации.
Из-за ситуации с коронавирусом рассмотрение этого дела затягивается, но конкуренты Сити в борьбе за попадание в Лигу чемпионов и Лигу Европы призвали CAS отказать клубу.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==