Сантьяго Бернабеу превратят в склад для медикаментов во время пандемии

Руководство стадиона мадридского Реала Сантьяго Бернабеу предоставит помещения для хранения медикаментов, необходимых для борьбы с пандемией коронавируса.

Медикаменты соберут на благотворительные средства от различных организации и предприятий.

— Мадридский Реал в сотрудничестве с Высшим советом спорта (CSD) запускает в Мадриде проект по поставке и распределению стратегических предметов медицинского назначения, которые будут использоваться в борьбе с пандемией Covid-19. Все собранные запасы будут переданы органам здравоохранения Испании, — говорится в заявлении Реала.

Также руководство Реала объявило о начале сбора пожертвований. Все собранные средства будут направлены в Министерство здравоохранения Испании.

Читайте: Стадион Маракана переоборудуют в полевой госпиталь

Первый случай заражения коронавирусом в Испании зафиксировали 31 января. Сейчас в королевстве выявлено более 40 тыс. больных, более 2,5 тыс. человек умерли.

К слову, боец ММА Конор МакГрегор анонсировал, что закупит для ирландских медиков, которые непосредственно борются с распространением коронавируса, защитное оборудование на сумму €1 млн.