PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Сантьяго Бернабеу превратят в склад для медикаментов во время пандемии

Руководство стадиона мадридского Реала Сантьяго Бернабеу предоставит помещения для хранения медикаментов, необходимых для борьбы с пандемией коронавируса.

Медикаменты соберут на благотворительные средства от различных организации и предприятий.

— Мадридский Реал в сотрудничестве с Высшим советом спорта (CSD) запускает в Мадриде проект по поставке и распределению стратегических предметов медицинского назначения, которые будут использоваться в борьбе с пандемией Covid-19.

Все собранные запасы будут переданы органам здравоохранения Испании, — говорится в заявлении Реала.

Также руководство Реала объявило о начале сбора пожертвований. Все собранные средства будут направлены в Министерство здравоохранения Испании.

Читайте: Стадион Маракана переоборудуют в полевой госпиталь

Первый случай заражения коронавирусом в Испании зафиксировали 31 января. Сейчас в королевстве выявлено более 40 тыс. больных, более 2,5 тыс. человек умерли.

К слову, боец ММА Конор МакГрегор анонсировал, что закупит для ирландских медиков, которые непосредственно борются с распространением коронавируса, защитное оборудование на сумму €1 млн.

Источник: FC Real Madrid

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка