Стадион Маракана переоборудуют в полевой госпиталь

Легендарный стадион Маракана в Рио-де-Жанейро будет превращен в полевой госпиталь для больных вирусом Covid-19.

На домашнем стадионе Фламенго уже проводятся необходимые работы по переоборудованию. Также временные госпитали развернули на стадионах бразильских клубов Коринтианса, Сан-Паулу, Ботафого и Сантоса — клубы сами выразили соответствующее желание.

Маракана вмещает 78 тыс. зрителей. За последнее десятилетие арена принимала следующие события: финал чемпионата мира по футболу 2014 года и летние Олимпийские игры 2016 года.

One of the most famous stadiums in the world and a showpiece venue for the Rio Olympics — the Maracana — is one of several stadiums and convention centers to be converted into field hospitals to treat patients infected with the novel coronavirus.

https://t.co/kHreyTkPgs pic.twitter.com/xINONxIT8E

— CNN Football (@CNNFC) March 24, 2020