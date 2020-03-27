Мировые букмекеры принимали ставки на несуществующий матч в Украине

26 марта на Кубке Азов в Бердянске якобы состоялся матч между командами Лозоватка и Мелитопольская Черешня с финальным счетом на табло 4:1.

Несколько крупных букмекеров мирового рынка принимали ставки на эту встречу, в том числе и в режиме live.

Позже главный тренер ФК Мелитопольская Черешня Юрий Ярмошенко в Facebook написал, что его команда находится на карантине.

— Уважаемые болельщики, я, Ярмошенко Юрий, тренер ФК Мелитопольская Черешня, официально заявляю, что наш клуб во время карантина товарищеские матчи не проводит и не участвует ни в каких турнирах, все футболисты находятся на карантине. К ставкам букмекерских контор наш клуб отношения не имеет, — сообщил Ярмошенко.

Интересно, что 21 марта, за несколько дней до якобы старта соревнований в Бердянске в Facebook создали страницу FC Berdyansk, на которой выкладывали протоколы матчей команды из Кубка Азов.

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В протоколах не указаны ни арбитры матчей, ни составы команд.

Подобные ситуации возможны из-за ошибки поставщика спортивных данных, или в случае мошенничества, что является по сути договорной игрой, ведь мошенники знают результат и делают на него ставки.

Напомним, в Украине приостановлены все турниры по футболу из-за коронавируса.