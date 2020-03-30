Барселона потеряет €100 млн из-за коронавируса

Каталонская Барселона, по сравнению с другими клубами, испытает незначительные финансовые потери из-за пандемии коронавируса.

Для блаугранас потери могут составить 10% от сезонного бюджета (€100 млн). Сумма складывается из доходов от продажи билетов на матчи, продажи прав на телетрансляции, призовых от Ла Лиги и Лиги чемпионов, доходов от клубного музея, магазинов и футбольных академий во всем мире.

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Если Ла Лигу и ЛЧ не восстановят, то Барса потеряет 26,4 млн, а от бродкастеров клуб не досчитается €25 млн.

Сейчас клуб работает над схемой, которая позволит временно приостановить действие контрактов футболистов и таким образом возместить потери.

Ранее руководство обратилось к команде с просьбой согласиться на временное сокращение зарплаты до 30%, но часть игроков не готовы идти на понижение.

Интересно, что Барселона за каждый домашний матч получает €3,3 млн.

Напомним, руководство стадиона мадридского Реала Сантьяго Бернабеу предоставит помещения для хранения медикаментов, необходимых для борьбы с пандемией коронавируса.