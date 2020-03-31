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Факты / Спорт

Клуб АПЛ уволил весь персонал, который не входил в первую команду

Руководство футбольного клуба Ньюкасл Юнайтед уволило весь персонал, который не входит в первую команду.

На такие меры пришлось пойти из-за убытки, связанных с отменой матчей из-за пандемии Covid-19. Ньюкасл уволил скаутов, тренеров академий и работников благотворительной организации фонда.

Ежемесячно сороки теряют около €1,12 млн из-за невозможности проводить домашние матчи.

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Таким образом Ньюкасл стал первым клубом АПЛ, который принял решение уволить персонал клуба.

Также известно, что клуб не пойдет на снижение зарплат футболистам и тренерскому штабу первой команды Ньюкасла.

По информации английских СМИ, следующим клубом АПЛ, который пойдет на снижение заработных плат футболистам и тренерскому штабу первой команды, станет лондонский Тоттенхэм Хотспур. К слову, наставник шпор Жозе Моуринью будет тренировать футболистов через видеосвязь.

Источник: The Guardian

Фото: Dreamstime

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