Руководители нескольких клубов английской Премьер-лиги предложили остановить чемпионат Англии сезона-2019/20 и полностью его переиграть в будущем.

Также они заявили, что играть в футбол при пустых трибунах неверно с морально-этической точки зрения.

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Отмечается, что для принятия итогового решения аннулирования, продолжения или переигровки чемпионата Англии по регламенту необходимо набрать четырнадцать из двадцати голосов.

Напомним, текущий розыгрыш чемпионата Англии приостановлен как минимум до 30 апреля.

В чемпионате с 25-очковым преимуществом над Манчестер Сити лидирует Ливерпуль. Мерсисайдцам для получения чемпионства осталось две победы.