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Факты / Спорт

Pornhub вместо мультиков: футболист АПЛ спалился на просмотре сайта для взрослых

Защитник английского Норвич Сити и сборной Швейцарии Тимм Клозе поделился историей в Instagram, как он проводит время на карантине.

Футболист опубликовал снимок с кадром из мультфильма, который он просматривал на платформе Netflix. Внимательные пользователи соцсети заметили на MacBook Клозе незакрытую вкладку сайта для взрослых Pornhub.

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Фанаты Норвича мгновенно взорвались шутками из-за такой ​​невнимательности 31-летнего игрока.

— Похоже, Тимм Клозе наслаждается самоизоляцией, — написал пользователь Canary Cast.

—Защитник Норвича Тимм Клозе должен был быть осторожнее, когда загружал свою историю в Instagram, — отметил FootballWTF.

— Что ж, теперь мы все знаем, что делает Тимм Клозе, чтобы “убить” время, — Ian Hastings.

Напомним, чемпионат Англии приостановили до 30 апреля.

Фото: Timm Klose

Источник: The Sun

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