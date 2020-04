Защитник английского Норвич Сити и сборной Швейцарии Тимм Клозе поделился историей в Instagram, как он проводит время на карантине.

Футболист опубликовал снимок с кадром из мультфильма, который он просматривал на платформе Netflix. Внимательные пользователи соцсети заметили на MacBook Клозе незакрытую вкладку сайта для взрослых Pornhub.

Фанаты Норвича мгновенно взорвались шутками из-за такой ​​невнимательности 31-летнего игрока.

— Похоже, Тимм Клозе наслаждается самоизоляцией, — написал пользователь Canary Cast.

Looks like Timm Klose is enjoying lockdown#ncfc pic.twitter.com/szZIAhoqlm — Canary Cast (@CastCanary) March 31, 2020

—Защитник Норвича Тимм Клозе должен был быть осторожнее, когда загружал свою историю в Instagram, — отметил FootballWTF.

Norwich defender Timm Klose should have been more careful when he uploaded onto his Instagram story… pic.twitter.com/EewOyE8lyR — FootballWTF (@FootballWTF247) April 1, 2020

— Что ж, теперь мы все знаем, что делает Тимм Клозе, чтобы “убить” время, — Ian Hastings.

well we all know what Timm Klose has been doing to pass the time https://t.co/6lF7AIsMiN — Ian Hastings (@WithamWanderer) April 1, 2020

Напомним, чемпионат Англии приостановили до 30 апреля.

Фото: Timm Klose