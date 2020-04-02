Защитник английского Норвич Сити и сборной Швейцарии Тимм Клозе поделился историей в Instagram, как он проводит время на карантине.
Футболист опубликовал снимок с кадром из мультфильма, который он просматривал на платформе Netflix. Внимательные пользователи соцсети заметили на MacBook Клозе незакрытую вкладку сайта для взрослых Pornhub.
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Фанаты Норвича мгновенно взорвались шутками из-за такой невнимательности 31-летнего игрока.
— Похоже, Тимм Клозе наслаждается самоизоляцией, — написал пользователь Canary Cast.
Looks like Timm Klose is enjoying lockdown#ncfc pic.twitter.com/szZIAhoqlm
— Canary Cast (@CastCanary) March 31, 2020
—Защитник Норвича Тимм Клозе должен был быть осторожнее, когда загружал свою историю в Instagram, — отметил FootballWTF.
Norwich defender Timm Klose should have been more careful when he uploaded onto his Instagram story… pic.twitter.com/EewOyE8lyR
— FootballWTF (@FootballWTF247) April 1, 2020
— Что ж, теперь мы все знаем, что делает Тимм Клозе, чтобы “убить” время, — Ian Hastings.
well we all know what Timm Klose has been doing to pass the time https://t.co/6lF7AIsMiN
— Ian Hastings (@WithamWanderer) April 1, 2020
Напомним, чемпионат Англии приостановили до 30 апреля.
Фото: Timm Klose