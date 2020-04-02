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Pornhub замість мультиків: футболіст АПЛ спалився на перегляді сайту для дорослих

Захисник англійського Норвіч Сіті та збірної Швейцарії Тімм Клозе поділився історією в Instagram, як він проводить час на карантині.

Футболіст опублікував знімок з кадром з мультфільму, який він переглядав на платформі Netflix. Уважні користувачі соцмережі помітили на MacBook Клозе незакриту вкладку сайту для дорослих Pornhub.

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Фанати Норвіча миттєво вибухнули жартами через таку неуважність 31-річного гравця.

— Схоже, Тімм Клозе насолоджується самоізоляцією, – написав користувач Canary Cast.

— Захисник Норвіча Тімм Клозе мав бути обережнішим, коли завантажував свою історію в Instagram, – зауважив FootballWTF.

— Що ж, тепер ми всі знаємо, що робить Тімм Клозе, щоб “вбити” час, – Ian Hastings.

Нагадаємо, чемпіонат Англії призупинили до 30 квітня.

Фото: Timm Klose

Джерело: The Sun

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