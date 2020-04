Захисник англійського Норвіч Сіті та збірної Швейцарії Тімм Клозе поділився історією в Instagram, як він проводить час на карантині.

Футболіст опублікував знімок з кадром з мультфільму, який він переглядав на платформі Netflix. Уважні користувачі соцмережі помітили на MacBook Клозе незакриту вкладку сайту для дорослих Pornhub.

Фанати Норвіча миттєво вибухнули жартами через таку неуважність 31-річного гравця.

— Схоже, Тімм Клозе насолоджується самоізоляцією, – написав користувач Canary Cast.

Looks like Timm Klose is enjoying lockdown#ncfc pic.twitter.com/szZIAhoqlm — Canary Cast (@CastCanary) March 31, 2020

— Захисник Норвіча Тімм Клозе мав бути обережнішим, коли завантажував свою історію в Instagram, – зауважив FootballWTF.

Norwich defender Timm Klose should have been more careful when he uploaded onto his Instagram story… pic.twitter.com/EewOyE8lyR — FootballWTF (@FootballWTF247) April 1, 2020

— Що ж, тепер ми всі знаємо, що робить Тімм Клозе, щоб “вбити” час, – Ian Hastings.

well we all know what Timm Klose has been doing to pass the time https://t.co/6lF7AIsMiN — Ian Hastings (@WithamWanderer) April 1, 2020

Нагадаємо, чемпіонат Англії призупинили до 30 квітня.

Фото: Timm Klose