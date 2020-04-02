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УЕФА может отменить Суперкубок в 2020 году

Европейский футбольный союз может отменить матч за Суперкубок УЕФА в текущем году.

В матче за Суперкубок обычно играют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. Игра проводится ежегодно перед стартом нового розыгрыша.

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Ранее сообщалось, что матч за Суперкубок был запланирован на 12 августа в Порту (Португалия) на Эштадиу ду Драгау. Однако, сейчас все упоминания о турнире удалены с официального сайта УЕФА.

Действующим победителем Суперкубка УЕФА является английский Ливерпуль, в прошлом году в Стамбуле одолел в серии пенальти лондонский Челси.

Сейчас все профессиональные турниры в Европе, кроме чемпионата Беларуси, прерванные из-за пандемии коронавируса.

Источник: Mirror

Фото: Dreamstime

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