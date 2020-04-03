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Факты / Спорт

Криштиану Роналду станет первым футболистом, который заработает $1 млрд

Форвард итальянского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду станет третьим действующим спортсменом в мире и первым футболистом в истории, который заработал $1 млрд за карьеру.

Благодаря своему бренду CR7 Роналду заработал в 2019 году $100 млн.

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Ожидается, что суммарный доход футболиста за всю карьеру по итогам сезона-2019/20 превысит $1 млрд. При этом, сокращение зарплаты игрока в туринском клубе из-за пандемии коронавируса существенно не повлияет на финансовое состояние Криштиану.

Ранее отметку в $1 млрд преодолели только три спортсмена: гольфист Тайгер Вудс, боксер Флойд Мейвезер и бывший баскетболист Майкл Джордан.

Кроме Роналду отметки в $1 млрд в 2020 году достигнет также швейцарец Роджер Федерер. Он станет первым теннисистом, который преодолеет этот рубеж.

К слову, фанаты назвали 50 лучших спортсменов мира всех времен. Первое место отдали легенде баскетбола Майклу Джордану.

Источник: Football Italia

Фото: Dreamstime

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