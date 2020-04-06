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Факти / Спорт

Для чого дитині необхідна ранкова руханка

Для розвитку та доброго самопочуття кожній дитині щодня потрібно активно рухатися понад годину. А під час тривалого карантину фізичні вправи необхідні не лише дітям, але й дорослим.

Ранкові руханки допомагають дітям зняти напруження, розслабитись, перемкнути увагу, підняти настрій.

На відміну від школи, вдома є більше часу та простору, щоб дитина могла розім’ятися. Адже у звичній обстановці вона, не соромлячись, зможе робити все, що захочеться – стрибати, присідати, розтягуватися.

Чим корисна ранкова руханка?

Ранкова руханка дозволяє остаточно прокинутись, розім’яти м’язи, доставити порцію кисню до всіх клітин тіла – тому після неї з’являється відчуття зарядженості на весь день.

Також щоденна рухова активність – це запорука не лише фізичного, але й психологічного здоров’я:

  • знижує дратівливість і тривожність;
  • додає впевненості в собі;
  • сприяє соціальній інтеграції у суспільстві.

Якщо дитина недостатньо рухається, у неї може розвинутись гіподинамія. Цю хворобу ще називають хворобою цивілізації. У разі гіподинамії погіршуються кровообіг, дихання, травлення, знижується м’язова сила.

Страждають й інші функції організму: гіршають пам’ять, увага, знижується розумова і фізична працездатність. Імунітет знижується, дитина частіше хворіє.

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Факти ICTV пропонують кілька цікавих руханок, які неодмінно додадуть яскравості, а головне – користі під час карантину.

Ранкова руханка Вгору – вниз

Приємна та легка для запам’ятовування анімована пісенька дозволить продемонструвати дітям прості та корисні вправи.

Ведмідь Чарлі Агаду

Невеличкий мультфільм познайомить знайомить дітей з ведмедиком Чарлі. Його запальний танець допоможе провести надзвичайно продуктивну руханку та подарує дітям позитивні емоції.

Мультик можна використовувати не лише для руханки, але й для перевірки знань англійської мови.

Розминка Привіт

За сюжетом цього мультфільму-руханки, школярі з різних країн світу вітають одне одного і виконують прості, але досить корисні вправи.

Руханку можна поєднати з вивченням англійської мови, географії чи історії. Вона підходить для учнів молодшої та старшої школи.

Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з розкладом уроків Всеукраїнської школи онлайн на час карантину.

Джерело: НУШ

Фото: Dreamstime

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