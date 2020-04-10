Барселону обвинили в коррупции, но в клубе все отрицают

Каталонская Барселона влипла в коррупционный скандал. После увольнения шести членов совета директоров, бывший вице-президент клуба Эмили Руссо раскритиковал руководство блаугранас и рассказал, что в клубе существует проблема коррупции.

— Я думаю, кто-то положил руку на деньги клуба. За работу компании I3 Ventures было заплачено €1 млн, но ее рыночная цена — €100 тыс. Кто это сделал? Очевидно, кто-то из совета директоров, но я не знаю, кто именно, — заявил Руссо.

В ответ Барселона выступила с официальным заявлением относительно критики Русо. Клуб отрицает любые обвинения в коррупции.

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Также в заявлении говорится о том, что увольнение шести членов совета произошли в результате корпоративной перестройки, которая была предложена действующим президентом клуба Хосепом Бартомеу.

— Учитывая серьезные и необоснованные обвинения, выдвинутые Эмили Руссо, бывшим вице-президентом клуба, в интервью СМИ, Барселона категорически отрицает любые действия, которые могут быть классифицированы как коррупция, поэтому оставляет за собой право регистрации неправомерных действий, — говорится в заявлении.

Накануне появилась информация, что шесть директоров Барселоны, включая Руссо, ушли в отставку из-за кризиса в клубе и дела с фейковими аккаунтами в социальных сетях.

Ранее стало известно, сколько потеряет Барселона из-за пандемии коронавируса.

Источник: Sport.es, Barcelona