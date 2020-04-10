Чемпиона мира по футболу Хантера госпитализировали с коронавирусом

Бывшего защитника сборной Англии и Лидса Нормана Хантера госпитализировали из симптомами коронавируса.

О том, что 76-летний Хантер попал в больницу, сообщил официальный сайт Лидса.

— Мы можем подтвердить, что легенда Лидс Юнайтед и сборной Англии Норман Хантер проходит лечение в госпитале после положительного теста на Covid-19. Наш клуб хочет напомнить общественности и СМИ, что нужно уважать Нормана и его семью, уважать их личное пространство, в котором они нуждаются в это трудное время. Продолжай бороться, Норман, мы с тобой, — говорится в заявлении.

Coronavirus: Norman Hunter, champion du monde 1966 et légende de Leeds, hospitalisé https://t.co/zZRr3YZPFR pic.twitter.com/7XteDhfFz9 — LesoirSports (@LesoirSports) April 10, 2020

В 1966 году Хантер вместе со сборной Англии стал победителем чемпионата мира по футболу, который проходил на его родине. В финале турнира команда трех львов обыграла сборную Германии со счетом 4:2. Также со сборной он завоевал бронзовые медали чемпионата Европы 1968 года.

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За Лидс Юнайтед Хантер выступал с 1962 по 1976 год, с которым дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок и Суперкубок Англии.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что не стоит спешить с восстановлением футбольных чемпионатов, пока ситуация в мире не станет полностью безопасной.

Источник: Leeds United