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Факты / Спорт

22-летний парень матери Неймара ранее крутил романы с мужчинами

Новый кавалер матери футболиста ПСЖ и сборной Бразилии Неймара Надин Гонсалвес 22-летний Тьяго Рамос ранее встречался с мужчинами.

Среди бывших партнеров Рамоса — личный шеф-повар футболиста Мауро.

По информации британского издания The Sun, 22-летний киберспортсмен, кроме Мауро, находился в отношениях по крайней мере с тремя мужчинами — бразильским актером и стенд-ап комиком Карлиньосом Майа, миллионером Эдуардо Перейрой и PR-консультантом Ириналдо Оливером.

Тьяго Рамос с матерью Неймара

Тьяго Рамос з матерью Неймара

Ириналдо Оливер рассказал, что за время отношений с миллионером его бывший любовник “жил как принц”, а роман между Тьяго и Эдуардо длился три года.

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A post shared by Tiago Ramos  (@tiagoramoss) on

О романе с Тьяго Рамосом 52-летняя Гонсалвес сообщила в соцсети Instagram, прикрепив фото с любимым.

Фото: Tiago Ramos

Источник: The Sun

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