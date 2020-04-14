Несмотря на пандемию коронавируса в нескольких странах мира продолжают играть матчи внутренних чемпионатов по футболу.

Кроме Беларуси, в футбол продолжают играть в Таджикистане, Туркменистане, Тайване и Никарагуа.

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До недавнего времени единственной страной Африки, где продолжался футбольный чемпионат, была Бурунди. Однако Федерация футбола Бурунди 12 апреля принял решение приостановить чемпионат страны на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Тем не менее, в Бурунди хотят поскорее восстановить турнир и завершить его до конца мая.

Напомним, УЕФА планирует доиграть текущий сезон в еврокубках в одноматчевую формате.