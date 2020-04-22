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Факты / Спорт

Мане обиделся на Клоппа из-за Ван Дейка и хочет покинуть Ливерпуль

Сенегальский форвард лидера АПЛ Ливерпуль Садио Мане летом может покинуть Энфилд.

Мане разозлили слова главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа, который ранее выразил поддержку Вирджилу ван Дейку после поражения нидерландского защитника в борьбе за награду Золотой мяч.

— Если взять прошлый сезон, то я не могу вспомнить более удивительной игры защитника, чем та, которую продемонстрировал Вирджил. Было бы правильно, если бы он выиграл приз, — отметил Клопп.

Эти слова разочаровали сенегальского футболиста, который также провел удивительный сезон и занял в итоговом голосовании за Золотой мяч четвертое место — после Лионеля Месси, Ван Дейка и Криштиану Роналду.

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Теперь Садио открыт для предложений и готов сменить клубную прописку. Одним из главных претендентов на футболиста считается мадридский Реал.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль вступит в борьбу за Килиана Мбаппе, если Садио Мане покинет Энфилд.

Источник: Daily Star

Фото: Dreamstime

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