PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Украина заняла 16-е место в мире по количеству футболистов, которые играют за рубежом

Количество футболистов с украинским паспортом, которые играли за рубежом в 2019 году, насчитывает 250 человек, что стало шестнадцатым показателем в мире. Данные приведены в отчете Международного центра спортивных исследований CIES Football Observatory.

В настоящее время больше всего украинцев выступает в Венгрии — 21 игрок. Четырнадцать футболистов играют в Польше, и по двенадцать в Беларуси и России. В Испании выступают шесть украинцев, а вот в Англии только два.

Читайте: Заря пролетает мимо ЛЧ: УЕФА может отобрать в еврокубки по своему рейтингу

Лидером по экспорту игроков стала Бразилия — 1600 футболистов. В тройку также вошли Франция (1027) и Аргентина (972).

Украина заняла 16-е место в мире по количеству футболистов, которые играют за рубежом

Большинство африканских игроков, которые выступали за рубежом, имеют гражданство Нигерии (399). В Азии по этому показателю лидирует Япония (161). Среди стран Южной Америки больше всего игроков играют в иностранных чемпионатах из США (170).

Ранее стали известны предварительные даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Источник: CIES Football Observatory

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка