Украина заняла 16-е место в мире по количеству футболистов, которые играют за рубежом

Количество футболистов с украинским паспортом, которые играли за рубежом в 2019 году, насчитывает 250 человек, что стало шестнадцатым показателем в мире. Данные приведены в отчете Международного центра спортивных исследований CIES Football Observatory.

В настоящее время больше всего украинцев выступает в Венгрии — 21 игрок. Четырнадцать футболистов играют в Польше, и по двенадцать в Беларуси и России. В Испании выступают шесть украинцев, а вот в Англии только два.

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Лидером по экспорту игроков стала Бразилия — 1600 футболистов. В тройку также вошли Франция (1027) и Аргентина (972).

Большинство африканских игроков, которые выступали за рубежом, имеют гражданство Нигерии (399). В Азии по этому показателю лидирует Япония (161). Среди стран Южной Америки больше всего игроков играют в иностранных чемпионатах из США (170).

Ранее стали известны предварительные даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Источник: CIES Football Observatory