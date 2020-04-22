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Факты / Спорт

Заря пролетает мимо ЛЧ: УЕФА может отобрать в еврокубки по своему рейтингу

УЕФА рассматривает вариант, при котором путевки в еврокубки достанутся лучшим командам в рейтинге организации. Это произойдет только, если чемпионаты не доигрывают из-за пандемии.

Сейчас почти все футбольные чемпионаты Европы приостановлены из-за пандемии, и во многих до сих пор нет ясности относительно возможного доигрывания.

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Если чемпионаты придется остановить окончательно, УЕФА может раздать путевки в Лигу чемпионов и Лигу Европы на основе рейтинга организации, а не положение команд в таблицах внутренних чемпионатов.

По такому сценарию, за бортом Лиги чемпионов окажется миланский Интер, который занимает третье место в Серии А. Однако в турнире сыграют Манчестер Юнайтед и лондонский Арсенал, занимающие пятое и девятое место в АПЛ.

  • Заря пролетает мимо ЛЧ: УЕФА может отобрать в еврокубки по своему рейтингу
  • Заря пролетает мимо ЛЧ: УЕФА может отобрать в еврокубки по своему рейтингу
  • Заря пролетает мимо ЛЧ: УЕФА может отобрать в еврокубки по своему рейтингу
  • Заря пролетает мимо ЛЧ: УЕФА может отобрать в еврокубки по своему рейтингу
  • Заря пролетает мимо ЛЧ: УЕФА может отобрать в еврокубки по своему рейтингу
  • Заря пролетает мимо ЛЧ: УЕФА может отобрать в еврокубки по своему рейтингу
  • Заря пролетает мимо ЛЧ: УЕФА может отобрать в еврокубки по своему рейтингу
  • Заря пролетает мимо ЛЧ: УЕФА может отобрать в еврокубки по своему рейтингу
  • Заря пролетает мимо ЛЧ: УЕФА может отобрать в еврокубки по своему рейтингу
  • Заря пролетает мимо ЛЧ: УЕФА может отобрать в еврокубки по своему рейтингу
Заря пролетает мимо ЛЧ: УЕФА может отобрать в еврокубки по своему рейтингу / 5 фотографий

Также луганская Заря, которая сейчас идет второй в УПЛ, окажется за бортом квалификации ЛЧ, а ее место займет киевское Динамо. Заря в рейтинге УЕФА идет на 113-й строчке, а киевляне — 25-е.

Ранее стало известно, что немецкую Бундеслигу могут возобновить в начале мая.

Источник: La Repubblica

Фото: Dreamstime

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