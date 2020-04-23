Роджер Федерер предложил объединить женский и мужской теннис

Швейцарский теннисист Роджер Федерер призвал объединить мужской и женский теннис.

— Просто интересно… Я один считаю, что пришло время объединить мужской и женский теннис и стать единым целым? — написал Федерер в соцсети Twitter.

Впоследствии на твит швейцарца отреагировала вторая ракетка мира Симона Халеп.

— Нет, ты не один, — ответила румынка.

You are not the only one — Simona Halep (@Simona_Halep) April 22, 2020

Роджер Федерер занимает четвертую строчку рейтинга ATP. Также швейцарец является победителем 20 турниров серии Grand Slam.

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Симона Халеп идет на втором месте в рейтинге WTA. В ее активе победы на Уимблдоне и Ролан Гаррос.

Ранее сообщалось, что US Open-2020 может пройти без зрителей.