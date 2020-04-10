Элина Свитолина за 10 секунд сменила пять нарядов

Первая ракетка Украины Элина Свитолина показала свои любимые наряды во время карантина.

Спортсменка опубликовала в соцсетях новое видео, в котором появилась в пяти разных образах. На это у Свитолиной ушло всего 10 секунд.

— Несколько моих образов во время карантина, — подписала ролик Элина.

View this post on Instagram A post shared by Elina Svitolina (@elisvitolina) on Apr 9, 2020 at 9:51am PDT

Читайте: Экономлю деньги на одежде: бывшая теннисистка Харклроуд полностью разделась (18+)

Сейчас много теннисистов уже неоднократно призывали всех не выходить из дома без необходимости. Все теннисные турниры отменили как минимум до лета.

К слову, теннисный турнир US Open может пройти без зрителей.

Фото: Elina Svitolina