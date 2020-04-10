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US Open может пройти без зрителей

Организаторы теннисного турнира US Open-2020, который запланирован с 24 августа по 13 сентября, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса, надеются провести свой турнир серии Grand Slam.

Если ситуация с пандемией Covid-19 не улучшится, то соревнования могут пройти при пустых трибунах.

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Также известно, что в US Open не имеет страховки на случай пандемии.

Сначала организаторы Открытого чемпионата США по теннису рассматривали вариант с проведением турнира в декабре, а также с переносом Grand Slam из Нью-Йорка в Индиан-Уэллс, но остановилась на проведении турнира без зрителей.

Напомним, еще один турнир серии Grand Slam Ролан Гаррос перенесли на осень.

Источник: The Telegraph

Фото: Dreamstime

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