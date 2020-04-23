Роджер Федерер запропонував об’єднати жіночий та чоловічий теніс

Швейцарський тенісист Роджер Федерер закликав об’єднати чоловічий і жіночий теніс.

— Просто цікаво… Я один вважаю, що настав час об’єднати чоловічий та жіночий теніс і стати єдиним цілим? – написав Федерер у соцмережі Twitter.

Згодом на твіт швейцарця відреагувала друга ракетка світу Сімона Халеп.

— Ні, ти не один, – відповіла румунка.

You are not the only one — Simona Halep (@Simona_Halep) April 22, 2020

Роджер Федерер посідає четверту сходинку рейтингу ATP. Також швейцарець є переможцем 20 турнір серії Grand Slam.

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Сімона Халеп йде на другому місці у рейтингу WTA. В її активі перемоги на Вімблдоні та Ролан Гаррос.

Раніше повідомлялося, що US Open-2020 може пройти без глядачів.