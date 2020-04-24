Сын главного тренера Реала Зинедина Зидана Люка будет выступать за национальную команду Алжира.

21-летний вратарь сейчас проводит сезон в аренде в футбольном клубе Расинг Сантандер, который выступает в испанской Сегунде. Ранее футболист выступал за сборную Франции до 17 лет, но теперь сменит футбольное гражданство.

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Главный тренер алжирцев Джамель Бельмади переговорил с игроком еще до пандемии и убедил его выступать за страну своих предков. Планируется, что Люка дебютирует за Алжир уже осенью в отборе к чемпионату мира.

Его отец Зинедин Зидан защищая цвета сборной Франции, стал чемпионом мира в 1998 году. Также Зинедин Зидан вошел в рейтинг лучших футболистов мира за последние 25 лет.

Фото: Luca Zidane