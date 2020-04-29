Голкипер российского футбольного клуба Крылья Советов Евгений Фролов раскритиковал российские власти во время пандемии коронавируса.

Руководство клуба мгновенно заявило, что не разделяет высказывания спортсмена и выразило свою поддержку действующему руководству региона и страны. Также в Крыльях Советов заявили, что голкипер нарушил условия контракта и будет наказан.

В интервью Сергею Егорову на YouTube-канале Футбольный Биги Евгений Фролов заявил, что власть в России борется с коронавирусом непоследовательно.

— Заставляют сидеть дома, но при этом никакой помощи от государства нет. Да еще и штрафуют. У людей нет денег, они второй месяц без зарплаты, а штрафы — по 5 тыс. В церковь ходить можно, в армии тоже все разрешено, а в лес выйти одном погулять — нельзя. В Европе этого нет. А мы видим, как работает наша полиция — заламывают руки и увозят, — отметил Фролов.

От критики штрафов Фролов перешел к более серьезным темам — большим налогам и чипизации.

— Я так понимаю, что правительство стремится к чипизации. Мы все и так под колпаком. Только попробуй не оплатить штраф или какой-то налог вовремя — тебе сразу перекрывают счета в банках или могут просто автоматически снять деньги без твоего ведома. Мы уже все в компьютерах, в базе данных. Они всех хотят держать под колпаком, иначе бы не принимали эти абсурдные законы. Все идет к вакцинации и чипизации. На народ им наплевать. Нужны как рабы, рабочая сила. Как во времена крепостного права — у тебя нет никаких прав и свобод. Ты раб.

Спортсмен также резко высказался в адрес Владимира Путина. По словам Фролова, заявления российского президента на телевидении являются пустыми. Несмотря на президентские обещания, банки не предоставляют людям, которые остались без работы, кредитных каникул или отсрочек платежей.

— Власть нас забьет и скажет: Денег нет, но вы держитесь. У них на все для себя деньги есть. Для людей нет ничего, — считает спортсмен.

После того, как цитаты из интервью Фролова разлетелись почти по всем российским СМИ, высказывания Фролова прокомментировал его клуб, заявив, что не разделяет мнение спортсмена.

Также Крылья Советов отметили, что голкипера оштрафуют, но отредактированной версии вместо заметки о штрафе сказано, что футболист понесет наказание в соответствии с клубным положением о дисциплинарных взысканиях.

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Первым об интервью с Фроловым высказался Николай Валуев — депутат Госдумы от Единой России, раскритиковав его слова. К критике подключились футбольные агенты Алексей Сафонов и Дмитрий Селюк, тренеры Андрей Тихонов и Анатолий Бышовец.

А вот футбольный коментантор Алексей Андронов поддержал футболиста, пожелав клуба вылететь из РПЛ.

Также слова поддержки Фролову выразил в Twitter бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко.

Евгений Фролов- вратарь @fckssamara в своём интервью, сказал все абсолютно правильно. Теперь же его пытаются оштрафовать за то, что он говорит правду! Где футбольная общественность, партнеры по команде, друзья? Евгений- мое уважение https://t.co/1Om2NCif5l — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) April 27, 2020

Известно, что Фролов не будет возражать решение клуба о наказании. Согласно контракту, спортсмен действительно должен согласовывать свои интервью с клубом.

Фото: Чемпионат