Что-то не так в России! Голкипер Спартака Ребров призвал к переменам во власти

Вратарь футбольного клуба Спартак Москва Артем Ребров после поездки в США поделился мнением, что люди в России в последнее время стали более агрессивны, а также о политической системе в России.

Ребров рассказал, что россияне не обращают внимание на положительные моменты, а ищут только негатив и то, что им не нравятся.

— Мне кажется, надо принимать во внимание не только спорт, но всю страну в целом. Если человек будет больше доволен жизнью, то и на стадион он будет приходить с более положительными эмоциями. У нас это быстро не произойдет. Должно пройти время, нужны изменения в стране, а их нет. Я не политик, я в этом не разбираюсь, просто сужу по людям, которые меня окружают. Люди становятся злее, агрессивнее – это видно. У меня идет понимание – что-то не так в стране, – сказал Ребров.

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На вопрос о том, что россияне 20 лет живут по одной системе и с одной правящей партией, спортсмен сравнил их с американцами.

— Американцы не только сами выбирают президента, но чувствуют ответственность за то, какого мэра выбрали, какого губернатора. Если у нас будет к этому доступ, возможно, тогда люди сами будут понимать: Мы сами выбрали, мы сами это сделали. Возможно, следует пойти людям навстречу и дать им возможность самим изменить эту страну? Нужно, чтобы мы не просто ходили галочки ставили, а выбирали человека и понимали, что он будет делать. И он делал то, что мы хотим. Человек должен верить, что способен что-то изменить, – отметил спортсмен.

View this post on Instagram A post shared by Artem Rebrov (@rebrov32) on Dec 20, 2019 at 5:45pm PST

Также Ребров добавил, что он не боится за свои слова, если Россия утверждает, что она свободная страна. Однако заявил, что у россиян нет такой свободы, как у американцев:

— Свобода состоит в том, что тебя никто не трогает, тебе дают возможность работать, зарабатывать, соблюдая те законы, которые давно прописаны в конституции и кодексах. Но если ты их нарушишь, то получишь наказание, без вариантов. При этом тебя не учат, как правильно жить вне рамок этих законов.

Артем Ребров является голкипером московского Спартака с 2011 года. За сборную России дебютировал в 2015 году в матче против сборной Хорватии.

Напомним, WADA лишило возможности российских спортсменов участвовать в международных соревнованиях на ближайшие четыре года.

Фото: Artem Rebrov