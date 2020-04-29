Голкіпер російського футбольного клубу Крилья Совєтов Євген Фролов розкритикував російську владу під час пандемії коронавірусу.

Керівництво клубу миттєво заявило, що не розділяє висловлювання спортсмена та висловило свою підтримку чинному керівництву регіону та країни. Також у Крильях Совєтов заявили, що голкіпер порушив умови контракту та буде покараний.

В інтерв’ю Сергію Єгорову на YouTube-каналі Футбольний Бігі Євген Фролов заявив, що влада в Росії бореться з коронавірусом непослідовно.

— Змушують сидіти вдома, але при цьому жодної допомоги від держави немає. Та ще й штрафують. У людей немає грошей, вони другий місяць без зарплати, а штрафи – по 5 тис. До церкви ходити можна, в армії теж все дозволено, а в ліс вийти одному погуляти – не можна. В Європі цього немає. А ми бачимо, як працює наша поліція – заламують руки і відвозять, – зазначив Фролов.

Від критики штрафів Фролов перейшов до більш серйозних тем – великим податках та чіпізації.

— Я так розумію, що уряд прагне до чіпізації. Ми всі і так під ковпаком. Тільки спробуй не оплатити штраф або якийсь податок вчасно – тобі відразу перекривають рахунки в банках або можуть просто автоматично зняти гроші без твого відома. Ми вже всі у комп’ютерах, в базі даних. Вони всіх хочуть тримати під ковпаком, інакше б не приймали ці абсурдні закони. Все йде до вакцинації та чіпізації. На народ їм наплювати. Потрібні як раби, робоча сила. Як за часів кріпосного права – у тебе немає ніяких прав та свобод. Ти раб.

Спортсмен також різко висловився на адресу Володимира Путіна. За словами Фролова, заяви російського президента на телебаченні є пустими. Попри президентські обіцянки, банки не надають людям, які залишилися без роботи, кредитних канікул або відстрочок платежів.

— Влада нас заб’є і скаже: Грошей немає, але ви тримайтеся. У них на все для себе гроші є. Для людей немає нічого, – вважає спортсмен.

Після того, як цитати з інтерв’ю Фролова розлетілися майже по всіх російських ЗМІ, висловлювання Фролова прокоментував його клуб, заявивши, що не поділяє думку спортсмена.

Також Крилья Совєтов зазначили, що голкіпера оштрафують, але відредагованою версії замість замітки про штраф сказано, що футболіст понесе покарання згідно з клубним положенням про дисциплінарні стягнення.

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Першим про інтерв’ю з Фроловим висловився Микола Валуєв – депутат держдуми від Єдиної Росії, розкритикувавши його слова. До критики підключилися футбольні агенти Олексій Сафонов та Дмитро Селюк, тренери Андрій Тихонов та Анатолій Бишовець.

А ось футбольний коментантор Олексій Андронов підтримав футболіста, побажавши клубу вилетіти з РПЛ.

Також слова підтримки Фролову висловив в Twitter колишній футболіст збірної України Євген Левченко.

Евгений Фролов- вратарь @fckssamara в своём интервью, сказал все абсолютно правильно. Теперь же его пытаются оштрафовать за то, что он говорит правду! Где футбольная общественность, партнеры по команде, друзья? Евгений- мое уважение https://t.co/1Om2NCif5l — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) April 27, 2020

Відомо, що Фролов не заперечуватиме рішення клубу про покарання. Згідно з контрактом, спортсмен справді має узгоджувати свої інтерв’ю з клубом.

Фото: Чемпионат