Голая любовница засветились во время прямого эфира женатого журналиста

Испанский журналист Альфонсо Мерлос попал в курьезную и довольно неудобную ситуацию: мужчина вел прямой эфир, посвященный ситуации с пандемией коронавируса, когда за его спиной быстро прошла голая девушка.

Реакция собеседника Мерлоса на то, что он увидел, — бесценна.

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Пикантности ситуации добавил тот факт, что голой леди в квартире журналиста оказалась не его жена Марта Лопес, а Алексия Ривас — бывшая журналистка спортивного издания Marca.

Esto es una auténtica maravilla: Javier Negre hace un Skype y acaba mostrando en directo la infidelidad de Alfonso Merlos. Primera vez que destapa algo de verdad, aunque sea involuntariamente xd pic.twitter.com/iXtE6C3NJ9 — Josep Maria Sempere (@kr3at0r) April 24, 2020

Видео с голой журналисткой на заднем фоне взбудоражило испанские таблоиды и соцсети. За несколько дней его посмотрели более полумиллиона пользователей.

Известно, что Мерлос и его жена Марта проживают отдельно.

Ранее бельгийский журналист и бывший велосипедист Свен Споормейкер попал в скандал из-за грудь журналистки.