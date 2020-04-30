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Факты / Спорт

Голая любовница засветились во время прямого эфира женатого журналиста

Испанский журналист Альфонсо Мерлос попал в курьезную и довольно неудобную ситуацию: мужчина вел прямой эфир, посвященный ситуации с пандемией коронавируса, когда за его спиной быстро прошла голая девушка.

Реакция собеседника Мерлоса на то, что он увидел, — бесценна.

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Пикантности ситуации добавил тот факт, что голой леди в квартире журналиста оказалась не его жена Марта Лопес, а Алексия Ривас — бывшая журналистка спортивного издания Marca.

Видео с голой журналисткой на заднем фоне взбудоражило испанские таблоиды и соцсети. За несколько дней его посмотрели более полумиллиона пользователей.

Известно, что Мерлос и его жена Марта проживают отдельно.

Ранее бельгийский журналист и бывший велосипедист Свен Споормейкер попал в скандал из-за грудь журналистки.

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