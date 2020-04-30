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Факти / Спорт

Гола коханка засвітилися під час прямого ефіру одруженого журналіста

Іспанський журналіст Альфонсо Мерлос потрапив у курйозну та досить незручну ситуацію: чоловік вів прямий ефір, який присвячений ситуації з пандемією коронавірусу, коли за його спиною швидко пройшла гола дівчина.

Реакція співрозмовника Мерлоса на те, що він побачив, – безцінна.

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Пікантності ситуації додав той факт, що голою леді у квартирі журналіста виявилася не його дружина Марта Лопес, а Алексія Рівас – колишня журналістка спортивного видання Marca.

Відео з голою журналісткою на задньому фоні розбурхало іспанські таблоїди та соцмережі. За кілька днів його подивилися понад півмільйона користувачів.

Відомо, що Мерлос та його дружина Марта проживають окремо.

Раніше бельгійський журналіст та колишній велосипедист Свен Споормейкер попав у скандал через груди журналістки.

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